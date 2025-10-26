Colectivos juveniles y organizaciones sociales realizaron este sábado 25 de octubre una nueva jornada de protesta en el Centro de Lima, diez días después del asesinato del joven rapero Eduardo Ruiz Sanz durante una movilización.

La marcha, encabezada por el colectivo “Generación Z”, se desarrolló de forma pacífica en medio del estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

La movilización se inició con un homenaje a Eduardo Ruiz en la Plaza Francia y recorrió calles del Cercado de Lima y Lince, contando con la participación de gremios estudiantiles, sindicales y diversas organizaciones civiles.

Los manifestantes salieron a las calles para expresar su rechazo a la represión y manifestar su descontento con el gobierno de José Jerí y el actual Congreso.

Tras llegar al Palacio de Justicia, punto final de su recorrido, los dirigentes juveniles anunciaron la convocatoria a un paro nacional para el próximo 14 de noviembre .

La jornada concluyó con un minuto de silencio y una oración por los fallecidos, donde los familiares de Ruiz Sanz agradecieron la participación pacífica de los asistentes.