Cerca del 70 % de los colegios privados del Perú continuará dictando clases presenciales, pese a la disposición del Gobierno de implementar temporalmente la modalidad virtual por la crisis energética.

Así lo informó Guido Quintanilla Gómez, presidente de los Colegios Privados del Perú, quien señaló en una entrevista en Exitosa Noticias que alrededor de 4.500 instituciones educativas particulares recibirán a sus estudiantes con normalidad.

La medida se sustenta en una excepción contemplada en la resolución del Ministerio de Educación del Perú, que permite mantener la presencialidad en los colegios que no cuenten con las condiciones tecnológicas necesarias para implementar clases remotas.

Medida del Minedu por crisis energética

El Ministerio de Educación dispuso que las instituciones educativas públicas y privadas realicen clases virtuales hasta el 14 de marzo, con el objetivo de reducir la movilidad urbana en medio de la crisis energética que atraviesa el país.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.º 033-2026.

La norma forma parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar el impacto del racionamiento de gas natural, que afecta principalmente a Lima y Callao.

Colegios privados apelan a excepción de la norma

Quintanilla explicó que muchos colegios privados no están preparados para migrar a la virtualidad de forma inmediata.

“Creo que vamos a estar en ese punto un 65 % a 70 % de instituciones educativas privadas que hoy día iniciamos las clases y vamos a trabajar de forma presencial”, afirmó.

El representante del gremio indicó que esta decisión se basa en el numeral 3.4 de la resolución, que permite excepciones para instituciones que no cuenten con plataformas digitales o soporte tecnológico suficiente.

Colegios comunicarán decisión a las UGEL

Quintanilla adelantó que los colegios que opten por la presencialidad informarán a su respectiva Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) mediante una carta virtual.

Según señaló, este mecanismo fue conversado previamente con el viceministro de Educación, Walter Borja.

“Las instituciones que van a trabajar solo tienen que presentar su documento a la respectiva UGEL”, explicó.

El dirigente agregó que el gremio espera que no haya sanciones contra los centros educativos que adopten esta modalidad, al considerar que se encuentran dentro de las excepciones previstas por la norma.