El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expresó su preocupación por la decisión del Gobierno peruano de implementar clases virtuales en escuelas de Lima y Callao como parte de las medidas adoptadas frente a la crisis energética en el país.

La medida responde al racionamiento de gas natural tras una fuga y deflagración registrada en el yacimiento de Camisea, ubicado en la región Cusco, lo que ha afectado el suministro de este recurso esencial para la capital.

En un comunicado, el organismo internacional advirtió que la crisis podría impactar la vida de niñas, niños y adolescentes, especialmente en aspectos relacionados con el aprendizaje y el bienestar emocional.

Unicef pide considerar lecciones de la pandemia

El organismo instó a las autoridades a tener en cuenta las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19, cuando la educación virtual se convirtió en la principal alternativa para continuar las clases.

Según Unicef, muchas familias y escuelas aún no están preparadas logística ni pedagógicamente para implementar nuevamente esta modalidad de enseñanza.

Además, recordó que diversos estudios evidenciaron que la educación remota afecta el logro de aprendizajes básicos y la salud mental de los estudiantes.

Por ello, el organismo recomendó considerar la diversidad de las comunidades educativas y priorizar soluciones que reduzcan el impacto en los alumnos.

Escuelas deben considerarse servicios críticos

En su pronunciamiento, Unicef señaló que las instituciones educativas deberían ser consideradas servicios críticos, al igual que hospitales, dentro de los planes de racionamiento energético.

“Confiamos en que esta crisis se supere prontamente y que no afecte el inicio oficial del año escolar presencial”, indicó el organismo.

Clases virtuales hasta el 14 de marzo

El Ministerio de Educación del Perú confirmó que las clases se desarrollarán de manera virtual en Lima y Callao hasta el 14 de marzo.

Sin embargo, el ministerio precisó que habrá excepciones para las instituciones educativas que no cuenten con plataformas digitales o conectividad suficiente para implementar la modalidad remota.

La medida forma parte del conjunto de acciones adoptadas por el Gobierno frente a la emergencia en el suministro de gas natural.

Gremios advierten dificultades para educación virtual

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas señaló que una crisis energética no debería generar problemas adicionales en la educación ni en la actividad productiva.

Por su parte, el Consorcio de Centros Educativos Católicos advirtió que muchas familias no cuentan con recursos tecnológicos ni condiciones adecuadas para sostener procesos educativos virtuales.

En paralelo, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que también se implementará teletrabajo en el sector público en Lima y Callao durante el periodo de emergencia.

Crisis energética

El Gobierno peruano declaró un periodo de racionamiento de gas natural de 14 días debido a una fuga y posterior deflagración registrada en uno de los ductos del Yacimiento de Camisea.

La infraestructura afectada es operada por la empresa Transportadora de Gas del Perú, que actualmente trabaja en las labores de reparación.

Este incidente ha impactado la producción y distribución de gas natural, un recurso clave para el funcionamiento energético de la capital peruana.