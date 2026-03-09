Un asalto quedó grabado por las cámaras de seguridad de un minimarket ubicado en el distrito de La Victoria, en Lima, donde un delincuente atendió a una clienta mientras robaba el dinero de la caja registradora.

El hecho ocurrió el domingo a las 10:33 de la noche. Las imágenes muestran que el sujeto ingresó al establecimiento con capucha y lentes oscuros para evitar ser identificado. Minutos antes del robo, dos serenos de la Municipalidad de La Victoria pasaron frente al local, sin percatarse de lo que ocurriría.

Delincuente fingió ser empleado del local

Según los videos de vigilancia que difundió América Noticias, el asaltante ingresó al negocio simulando ser un cliente más.

Luego sacó un arma blanca y redujo a la trabajadora del establecimiento, quien se agachó detrás del mostrador mientras el sujeto abría la caja registradora.

En medio del robo, una clienta ingresó al local sin sospechar lo que estaba ocurriendo.

Para evitar levantar sospechas, el delincuente escondió el arma blanca y fingió ser el trabajador, despachando rápidamente a la mujer mientras guardaba billetes y monedas en sus bolsillos.

Robo ocurrió en menos de dos minutos

El administrador del negocio explicó que el ladrón mantuvo la calma durante todo el asalto, pese a que personas transitaban por la zona.

La empleada del local quedó visiblemente afectada tras el hecho.

“La encontré llorando, ya no quiere trabajar en la noche”, relató el encargado del establecimiento sobre el estado emocional de la trabajadora.

El asalto duró menos de dos minutos, tiempo suficiente para que el delincuente se lleve el dinero de las ventas del día.

Administrador decidió no denunciar el robo

Uno de los aspectos que más llamó la atención del caso es que el administrador del minimarket decidió no presentar una denuncia formal ante la Policía.

Según indicó, en los últimos tres años su negocio ha sufrido más de 70 robos, lo que ha generado frustración entre los propietarios.

El encargado considera que realizar los trámites legales resulta inútil, debido a la frecuencia de los asaltos en la zona.

Por ahora, los dueños del establecimiento difundieron las imágenes del robo para alertar a otros comerciantes del distrito sobre la modalidad utilizada por el delincuente.