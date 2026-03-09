El músico William Orlando Pariapaza Flores, conocido en el ambiente artístico como “Oso”, fue asesinado en el distrito de San Juan de Miraflores.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:00 a.m. en la cuadra cinco de la avenida Miguel Iglesias, según informaron testigos y fuentes policiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el baterista de 36 años descendió de un vehículo junto a un grupo de amigos cuando observaron que, a pocos metros, una pareja discutía y forcejeaba en plena vía pública.

Según informó América Noticias, el grupo de la víctima habría intentado intervenir en la discusión que ocurría en la avenida Miguel Iglesias.

En medio de la situación, el hombre involucrado en la gresca lanzó una piedra contra el vehículo donde se trasladaban los músicos, lo que desencadenó una pelea entre ambos grupos.

Durante el enfrentamiento, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y disparó directamente contra Pariapaza.

Tras recibir el impacto, el músico caminó algunos metros buscando ayuda, pero finalmente se desplomó sobre la pista debido a la gravedad de la herida.

Investigación policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las diligencias para identificar y ubicar al responsable del disparo.

Familiares, amigos y personas del entorno musical lamentaron la muerte del baterista, a quien describieron como un artista dedicado a su trabajo y a su familia.

Pariapaza deja tres hijos en la orfandad, lo que ha generado consternación entre sus allegados.

Vecinos denuncian inseguridad

Tras el crimen, vecinos de la avenida Miguel Iglesias, en San Juan de Miraflores, expresaron su preocupación por la creciente inseguridad en el sector.

Los residentes indicaron que los hechos de violencia se han vuelto recurrentes, especialmente durante la madrugada.

Asimismo, denunciaron falta de patrullaje policial constante, lo que ha convertido la zona en un punto vulnerable para delitos y enfrentamientos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar plenamente a los implicados en el asesinato del músico.