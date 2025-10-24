El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que el suboficial Luis Magallanes, quien realizó el disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, podría volver a sus funciones en los próximos días.

Arriola explicó que el plazo de la detención preliminar del agente ya venció y que los procedimientos administrativos tienen un tiempo establecido antes de tomar una decisión final.

“Como ayer terminó el plazo de la detención preliminar, que fue hasta por siete días, igual también los procedimientos administrativos disciplinarios tienen un término, un plazo. Pero sí hay un debido proceso”, señaló.

El comandante general resaltó que ha respaldado a Magallanes “desde un primer momento” y justificó su decisión de hacer público el nombre del suboficial como parte de su compromiso con la transparencia institucional.

“En mi condición de comandante general debo mostrarme con transparencia y en una estricta rendición de cuentas. Pero al mismo tiempo, el respaldo total desde un primer momento”, precisó.