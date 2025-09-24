Una combi de transporte público fue incendiada por presuntos extorsionadores en la cuadra 32 de la avenida Enrique Meiggs, en el Cercado de Lima. El vehículo, que terminó completamente calcinado, pertenecía a una asociación de transportistas informales que cubre la ruta entre Lima y el Callao.

De acuerdo con la Policía, el ataque ocurrió cuando dos sujetos en motocicleta interceptaron la unidad, le rociaron combustible y le prendieron fuego. A pesar de la rápida intervención de los bomberos, las llamas consumieron totalmente el vehículo.

Extorsión en aumento

Transportistas de la zona señalaron, bajo reserva, que desde hace meses pagan cupos a diferentes bandas criminales para poder operar. Aseguran que el atentado habría sido obra de un nuevo grupo, distinto a los que ya los venían extorsionando. “Cada día enfrentamos más riesgos, incluso fuera del horario laboral”, comentaron algunos choferes, quienes ahora optan por llevarse sus unidades a casa por temor a nuevos ataques.

Antecedentes de violencia

No es la primera vez que esta asociación es blanco de atentados. En febrero de este año, otra combi fue incendiada en el Callao bajo circunstancias similares. Según los trabajadores, las amenazas y agresiones se han intensificado, lo que incluso ha obligado a elevar el precio de los pasajes en la ruta Lima–Callao para cubrir los costos de los cupos.

Los transportistas demandaron al Gobierno mayor presencia policial y medidas concretas para frenar esta ola de violencia que pone en riesgo tanto su seguridad como la de los pasajeros.

