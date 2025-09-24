Los comerciantes del mercado número uno de Surquillo reclaman que se cumpla una medida judicial que ordena permitirles el ingreso al local para realizar trabajos de adecuación.

La resolución, notificada el 18 de septiembre, otorgó un plazo de tres días a la municipalidad distrital para corregir deficiencias en el sistema eléctrico y contra incendios.

Dos asociaciones piden que se instale de inmediato una mesa de trabajo con la alcaldesa, a fin de coordinar los ingresos y colaborar con las reparaciones.

“No queremos abrir al público de inmediato. Sabemos que hay deficiencias, pero podemos solucionarlas si trabajamos junto a la gestión edil”, señaló Margarita Castelo, representante de un grupo de comerciantes para Canal N.

Actualmente, conviven tres asociaciones dentro del mercado. Mientras dos exigen la ejecución inmediata de la medida cautelar, otra plantea esperar hasta mayo, cuando se concrete un nuevo proceso de licitación y se firmen contratos.