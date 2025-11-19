Este martes, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó el dictamen que permite a los asistentes a conciertos ingresar con su propia botella de agua y alimentos. La iniciativa fue respaldada con 8 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención.

La iniciativa se basa en los proyectos de ley 7887/2023-CR, 12963/2025-CR y 13062/2025-CR. Según la parlamentaria Katy Ugarte, autora del dictamen, su aprobación permitirá lograr un “equilibrio entre consumidores y organizadores”, al evitar que los asistentes sean obligados a comprar productos dentro de los recintos a precios desproporcionados.

De acuerdo con el dictamen, los organizadores continuarán generando ingresos por la venta de alimentos y bebidas, pero en un contexto de competencia abierta.

Durante el debate, la congresista Adriana Tudela cuestionó el dictamen, al considerar que vulnera la libertad de empresa y contratación, además de generar un impacto en el precio que pagarán los consumidores.

En la misma línea, el legislador Ernesto Bustamante advirtió que el costo de las entradas a los conciertos se incrementaría drásticamente si se permite que los asistentes ingresen con sus propios alimentos.

Dicha propuesta pasará al Pleno del Congreso para su debate y posterior votación.