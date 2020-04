El presidente del Perú, Martín Vizcarra, dio a conocer más detalles sobre la situación de los peruanos que fueron repatriados tras quedar varados en el extranjero por el cierre de fronteras a causa del estado de emergencia dictado para evitar el avance del coronavirus (COVID-19) en el país.

Aspec recomienda suspender las clases presenciales en los colegios todo el 2020 por coronavirus

El mandatario reveló que son 10 mil peruanos los que han vuelto al país desde que cerraron las fronteras, una de las medidas que se tomó para frenar la propagación del letal virus y evitar el ingreso de ‘casos importados’.

“Se ha logrado repatriar 10 mil compatriotas”, señaló Martín Vizcarra. “Peruanos y peruanas que estando lejos del país, tenían que regresar”.

“Lo hemos hecho a través de un procedimiento que no genere un riesgo en la salud del país. Así que han venido pero a cuarentena”, agregó Martín Vizcarra,quien recordó que los connacionales cumplen cuarentena “en ubicaciones que estén bajo control y mientras que no cumplan sus 15 días no podrán regresar a su domicilio”.

El mandatario precisó durante su habitual conferencia en Palacio de Gobierno que hasta el momento se registran en Perú 12.491 infectados por coronavirus. El Ministerio de Salud confirmó por su parte la muerte de 274 personas en el país.

TE PUEDE INTERESAR:

Consejos para tratar la tensión y el pánico durante la cuarentena por el coronavirus

Vizcarra sobre casos de coronavirus: “No necesitamos ver a una persona que esté tosiendo para decir que está enferma”

Pareja celebra sus bodas de oro en balcón durante cuarentena por coronavirus (VIDEO)

Coronavirus en San Isidro: hombre lanza insultos racistas a policías durante toque de queda (VIDEO)