Los vecinos de Lima Cercado, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Rímac, Los Olivos, Carmen de la Legua-Reynoso y Comas deberán tomar precauciones este miércoles 22 de julio, debido a los cortes programados de energía eléctrica anunciados por Pluz.

La empresa precisó que la suspensión del servicio responde a trabajos de mantenimiento de la red eléctrica, por lo que el suministro será interrumpido durante varias horas en sectores específicos de cada distrito.

Lima Cercado: corte de luz de 12:00 a. m. a 6:00 a. m.

Las interrupciones del servicio se registrarán en:

Jirón Uczo , cuadras 6 y 9.

, cuadras 6 y 9. Jirón Ayacucho, cuadra 7.

Carabayllo: zonas afectadas

De 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

El corte comprenderá:

Urbanización Santo Domingo , etapa VIII: Mz B1 y las calles C1, F1, G1, K1, J1, M1 y N1.

, etapa VIII: Mz B1 y las calles C1, F1, G1, K1, J1, M1 y N1. Pro Vivienda San Francisco de Carabayllo , etapa II: Mz A, B.

, etapa II: Mz A, B. Asociación Virgen del Carmen : Mz A, B, C, D, E.

: Mz A, B, C, D, E. Asociación Pro Vivienda Santa Rosita: Mz A, B, C, D, E.

De 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Pro Vivienda San José de Carabayllo: Mz G1, H1, I1, J1, K1, M1, N1, y los sectores Q1, S, T, U y V.

San Juan de Lurigancho: corte de 9:30 a. m. a 4:30 p. m.

Las zonas afectadas incluyen:

Urbanización Canto Rey , etapa 1: Calles F, G, H, I y H1.

, etapa 1: Calles F, G, H, I y H1. Calles: Río Putumayo, Río Ramis, Río Sullana, Río Ucayali, Río Chancay, Río Amazonas y Río Tigre.

También se verán afectadas diversas manzanas y cuadras de estas vías.

San Martín de Porres: tres sectores sin servicio

De 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

Sector 1

Asociación de Vivienda Juan Pablo II : Mz E, F, G, H, L, N y O.

: Mz E, F, G, H, L, N y O. Asociación Señor de los Milagros : Mz L, N, Ñ, O, Q, R, R1 y S.

: Mz L, N, Ñ, O, Q, R, R1 y S. Asociación Propietarios Los Olivos: Mz P, R y S.

Sector 2

Asociación Villa San Remo : Mz A, B y C.

: Mz A, B y C. Asociación de Vivienda Monte de los Olivos : Mz A, B, C, D, E, F, L.

: Mz A, B, C, D, E, F, L. Asociación Señor de los Milagros: Mz H, J, K y L.

De 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Código de suministro 007315.

Rímac: corte de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

El servicio será suspendido en:

P.J. Pampa San Juan de Amancaes : Mzs 2 al 29, además de diversos lotes en las manzanas 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 y 51.

: Mzs 2 al 29, además de diversos lotes en las manzanas 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 y 51. Asentamiento Humano Felipe Castillo Alfaro : Mzs A, B, C, D, E.

: Mzs A, B, C, D, E. Cooperativa de Vivienda 9 de Diciembre: Mzs A, B y E.

Los Olivos: corte de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Las vías comprendidas son:

Avenida Alfredo Mendiola , cuadras 34, 35 y 38.

, cuadras 34, 35 y 38. Jirón José Salazar , cuadra 1.

, cuadra 1. Jirón Carlos Augusto Salaverry , cuadra 35.

, cuadra 35. Jirón Pancho Fierro , cuadra 34.

, cuadra 34. Jirón Palacios Valdez, cuadra 1.

Carmen de la Legua-Reynoso

De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Pasaje 27 de Agosto , cuadra 3.

, cuadra 3. Villa Señor de los Milagros .

. Avenidas: 28 de Julio y Juan Velasco Alvarado.

Jirones: Pilar Lara, San Martín, República de Nicaragua, Victoria Navarro, Máximo Belando, 29 de Setiembre y Lobatón.

De 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

También habrá interrupciones en sectores de:

A.H. Reynoso.

A.H. Villa Señor de los Milagros.

Avenida 27 de Agosto.

Avenida 28 de Julio.

Avenida Juan Velasco Alvarado.

Jirones Lobatón, Pilar Lara, República de Guyana, República de Nicaragua, Máximo Belando y Victoria Navarro.

Comas: corte de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Las zonas afectadas serán:

Avenida Túpac Amaru , cuadras 1 y 37.

, cuadras 1 y 37. Urbanización Santa Rosa de América , manzana U.

, manzana U. Calle 23, cuadra 1.