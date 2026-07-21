Los vecinos de Lima Cercado, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Rímac, Los Olivos, Carmen de la Legua-Reynoso y Comas deberán tomar precauciones este miércoles 22 de julio, debido a los cortes programados de energía eléctrica anunciados por Pluz.
La empresa precisó que la suspensión del servicio responde a trabajos de mantenimiento de la red eléctrica, por lo que el suministro será interrumpido durante varias horas en sectores específicos de cada distrito.
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Lima Cercado: corte de luz de 12:00 a. m. a 6:00 a. m.
Las interrupciones del servicio se registrarán en:
- Jirón Uczo, cuadras 6 y 9.
- Jirón Ayacucho, cuadra 7.
Carabayllo: zonas afectadas
De 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
El corte comprenderá:
- Urbanización Santo Domingo, etapa VIII: Mz B1 y las calles C1, F1, G1, K1, J1, M1 y N1.
- Pro Vivienda San Francisco de Carabayllo, etapa II: Mz A, B.
- Asociación Virgen del Carmen: Mz A, B, C, D, E.
- Asociación Pro Vivienda Santa Rosita: Mz A, B, C, D, E.
De 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Pro Vivienda San José de Carabayllo: Mz G1, H1, I1, J1, K1, M1, N1, y los sectores Q1, S, T, U y V.
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San Juan de Lurigancho: corte de 9:30 a. m. a 4:30 p. m.
Las zonas afectadas incluyen:
- Urbanización Canto Rey, etapa 1: Calles F, G, H, I y H1.
- Calles: Río Putumayo, Río Ramis, Río Sullana, Río Ucayali, Río Chancay, Río Amazonas y Río Tigre.
También se verán afectadas diversas manzanas y cuadras de estas vías.
San Martín de Porres: tres sectores sin servicio
De 8:30 a. m. a 6:00 p. m.
Sector 1
- Asociación de Vivienda Juan Pablo II: Mz E, F, G, H, L, N y O.
- Asociación Señor de los Milagros: Mz L, N, Ñ, O, Q, R, R1 y S.
- Asociación Propietarios Los Olivos: Mz P, R y S.
Sector 2
- Asociación Villa San Remo: Mz A, B y C.
- Asociación de Vivienda Monte de los Olivos: Mz A, B, C, D, E, F, L.
- Asociación Señor de los Milagros: Mz H, J, K y L.
De 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
- Código de suministro 007315.
Rímac: corte de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
El servicio será suspendido en:
- P.J. Pampa San Juan de Amancaes: Mzs 2 al 29, además de diversos lotes en las manzanas 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 y 51.
- Asentamiento Humano Felipe Castillo Alfaro: Mzs A, B, C, D, E.
- Cooperativa de Vivienda 9 de Diciembre: Mzs A, B y E.
Los Olivos: corte de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Las vías comprendidas son:
- Avenida Alfredo Mendiola, cuadras 34, 35 y 38.
- Jirón José Salazar, cuadra 1.
- Jirón Carlos Augusto Salaverry, cuadra 35.
- Jirón Pancho Fierro, cuadra 34.
- Jirón Palacios Valdez, cuadra 1.
Carmen de la Legua-Reynoso
De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Pasaje 27 de Agosto, cuadra 3.
- Villa Señor de los Milagros.
- Avenidas: 28 de Julio y Juan Velasco Alvarado.
- Jirones: Pilar Lara, San Martín, República de Nicaragua, Victoria Navarro, Máximo Belando, 29 de Setiembre y Lobatón.
De 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
También habrá interrupciones en sectores de:
- A.H. Reynoso.
- A.H. Villa Señor de los Milagros.
- Avenida 27 de Agosto.
- Avenida 28 de Julio.
- Avenida Juan Velasco Alvarado.
- Jirones Lobatón, Pilar Lara, República de Guyana, República de Nicaragua, Máximo Belando y Victoria Navarro.
Comas: corte de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Las zonas afectadas serán:
- Avenida Túpac Amaru, cuadras 1 y 37.
- Urbanización Santa Rosa de América, manzana U.
- Calle 23, cuadra 1.