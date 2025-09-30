El precio para solicitar una visa de turismo o negocios a Estados Unidos subió de 185 a 435 dólares a partir del 1 de octubre.

Esta medida, implementada bajo la política de “tarifa de integridad”, fue anunciada por el gobierno estadounidense y generó gran movimiento en la embajada ubicada en Surco, donde decenas de personas hicieron fila para conseguir cita antes de la fecha límite.

Según las autoridades norteamericanas, el ajuste busca reducir la migración irregular, ya que muchos solicitantes ingresaban con visa B1 o B2 y permanecían más allá del plazo permitido. Además, se indicó que los nuevos ingresos contribuirán a mejorar la recaudación vinculada al procesamiento de documentos migratorios.

El aumento preocupa a numerosos peruanos. Una familia de cuatro integrantes deberá pagar 1,740 dólares solo por concepto de visas, sin incluir los gastos de pasajes, estadía o manutención.

La embajada estadounidense aclaró que quienes ya pagaron la tarifa anterior y cuentan con cita confirmada no se verán afectados. El nuevo monto se aplicará únicamente a las solicitudes ingresadas desde el 1 de octubre y, de momento, solo para las visas de tipo B1 y B2.