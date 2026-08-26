Luego de casi tres años del crimen de Cristhiam Enrique Tirado, ocurrido durante una fiesta en el distrito limeño de Lince a la que asistió la entonces congresista Rosselli Amuruz, la defensa de Abel Valdivia Montoya solicitó una terminación anticipada del proceso.

La Fiscalía acusa a Valdivia de homicidio simple y solicita una pena de 15 años de prisión.

El pedido fue presentado durante la audiencia de control de acusación y se encuentra en evaluación por el Ministerio Público. El abogado de Valdivia señaló que buscan alcanzar un acuerdo sobre las consecuencias jurídicas del caso, incluida la reparación civil, y que esperan contar con un plazo para definir los términos.

El fiscal Alejandro Barcelli confirmó que la Fiscalía analiza la propuesta, pero precisó que hasta el momento no existe un acuerdo. La defensa de la familia de Cristhiam Tirado también negó que se haya alcanzado un entendimiento y sostuvo que la propuesta del acusado aún se encuentra en evaluación.

Abel Valdivia permanece recluido desde que fue extraditado de Rusia en setiembre de 2024. El proceso también comprende a su hermano Pedro Valdivia, quien es acusado de coautoría en el crimen y para quien la Fiscalía solicita 14 años de prisión.

La defensa de Pedro Valdivia rechazó la imputación de coautoría y sostuvo que su patrocinado solo habría participado en una pelea a golpes con la víctima, mientras que el disparo fue efectuado por Abel.

Si no se concreta un acuerdo de terminación anticipada, el caso avanzaría hacia el juicio oral.

Hechos

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia del hecho registrado la madrugada del 1 de octubre de 2023, y fueron utilizadas por la Primera Fiscalía Penal de San Isidro-Lince para sustentar la detención judicial en flagrancia de Pedro Valdivia Montoya por el presunto delito de homicidio. Su hermano, Abel Frank Valdivia Montoya, es señalado como quien realizó el disparo, mientras Pedro es investigado por su presunta participación como cómplice.

El padre de la víctima anteriormente ya mostró un documento que acredita que Cristhiam Tirado recibió un disparo con una bala expansiva, proyectil cuyo uso está prohibido.

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