Dos sujetos atacaron el colegio Francisco Bolognesi, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, justo cuando el plantel se encontraba en plena etapa de reconstrucción.

Según informó Exitosa, alrededor de las 7 de la mañana los atacantes llegaron a los alrededores del colegio a bordo de una moto lineal. Luego, , realizaron al menos cinco disparos, momento en el que los agentes de seguridad intentaron repeler el ataque.

Dicho enfrentamiento se prolongó por varios segundos hasta que los presuntos extorsionadores escaparon en dirección al paradero 12 de la avenida Canto Grande. Lamentablemente, uno de los proyectiles impactó en el pie derecho de un agente de seguridad privada.

El hombre fue trasladado a la clínica San Juan Bautista, donde permanece recibiendo atención médica. Su estado de salud es delicado y se mantiene con pronóstico reservado.