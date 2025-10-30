Desde temprano, el tránsito en los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra se mantuvo fluido luego de que se suspendiera el cobro en ambos puntos.

Según imágenes difundidas por Canal N, los vehículos circulan con normalidad y solo se observa a un orientador en la zona, sin presencia de personal de la concesionaria.

La decisión de detener el cobro se aplicó desde la noche previa, acatando el fallo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, que declaró fundado en parte el hábeas corpus presentado por la Municipalidad de Santa María del Mar.

La Municipalidad Metropolitana de Lima respaldó el fallo, y el alcalde Renzo Reggiardo destacó la importancia del resultado judicial.

“Hoy demostramos que cuando se afecta al ciudadano, la justicia actúa. Los peajes de Villa y Punta Negra deben estar absolutamente libres para que todas las personas transiten sin pagar ni un centavo”, declaró.