La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada consiguió la detención preliminar de 12 personas acusadas de integrar la red criminal conocida como ‘Los injertos del Rímac’.
Según las investigaciones, esta organización se dedicaba a extorsionar a conductores de colectivos informales en el Rímac, Cercado de Lima y Miraflores.
Además, las víctimas incluían comerciantes, propietarios de restaurantes y gremios de construcción civil, a quienes exigían dinero bajo amenazas.
