La Policía Nacional detuvo a un ciudadano venezolano, sospechoso de haber participado en el ataque contra un miembro del Grupo Terna ocurrido ayer en la madrugada en El Agustino.

Luego de un trabajo de seguimiento, las autoridades localizaron e intervinieron al sospechoso en una vivienda del asentamiento humano Integración, en Chorrillos.

Según RPP, el extranjero, al ser descubierto, trató de huir por el techo hacia una vivienda contigua, pero terminó cayendo, lo que permitió a la Policía capturarlo.

El general Manuel Lozada, jefe de la División de Investigación Criminal, identificó al sujeto como Jeison Adrián Flores Piña de 24 años.

De acuerdo con el jefe policial, Flores Piña habría admitido su participación en el ataque contra el agente del Grupo Terna.

“Por la evidencia que tiene en el brazo y por su propia declaración, sería quien ha cometido el delito de asalto y robo a mano armado contra un efectivo policial en horas de la madrugada en El Agustino”, sostuvo el alto mando.

“Este sujeto fue ubicado en Chorrillos por la Policía y, al momento de su fuga, al ver la presencia policial, ha llegado al techo de este domicilio, cayéndose; y casi lesiona a una menor de edad de un año”, añadió.

El general Lozada indicó que el ciudadano venezolano presenta una herida en la mano izquierda, aparentemente provocada durante el enfrentamiento con el agente del Grupo Terna.

Tras las lesiones sufridas, el ciudadano venezolano fue llevado a un centro de salud, donde permanece bajo custodia policial.