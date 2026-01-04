Agentes de la División de Homicidios ejecutaron una operación policial en el kilómetro 33 de la Carretera Lima–Canta, donde se dio la detención preliminar judicial de dos personas investigadas por del delito de homicidio calificado.

La detención se realizó en el marco del caso denominado “Homicidio de prestamista”.

El hecho está relacionado con la muerte de un ciudadano ocurrida en la vía pública del distrito de Carabayllo, quien falleció a consecuencia de las heridas provocadas con arma blanca el 9 de noviembre del 2024.

De acuerdo con la Policía, los detenidos registrarían antecedentes. Uno de ellos por tentativa de homicidio del 8 de marzo del 2023, hecho vinculado al incumplimiento de pago de intereses por préstamo de dinero.

Mientras que el segundo presenta antecedentes por los delitos de lesiones y estafa en el año 2024.