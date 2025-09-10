En un operativo conjunto en la provincia de Huaura, región Lima, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 1) obtuvo la detención preliminar por 15 días de presuntos miembros de la organización criminal ‘Los indeseables del norte chico’, investigada por tráfico de terrenos, falsificación de documentos, extorsión y sicariato.
De acuerdo con la Fiscalía, esta organización delictiva operaba desde 2019, elaborando escrituras públicas, minutas y otros documentos falsos para simular legalidad en terrenos usurpados.
El megaoperativo incluyó el allanamiento y descerraje de 23 inmuebles, entre ellos cinco celdas del penal de Huacho.
“El objetivo es incautar celulares, laptops, chips, dispositivos electrónicos y/o armas de fuego que contribuyan a la indagación y esclarecer el funcionamiento de la estructura criminal”, precisó la Fiscalía.
La diligencia fue liderada por el fiscal provincial Luis Salas Ostos, con apoyo de 22 fiscales adjuntos de diversas especialidades y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.
