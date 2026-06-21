En el marco del Día del Padre, numerosas familias acudieron al cementerio El Ángel, ubicado en Barrios Altos, para recordar y rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos.
Desde tempranas horas, los visitantes ingresaron al camposanto con arreglos florales, velas y fotografías para compartir momentos de recogimiento frente a las tumbas de sus padres y otros familiares.
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Un homenaje cargado de recuerdos y emociones
Muchos de los asistentes permanecieron varios minutos junto a los nichos y mausoleos, elevando oraciones y recordando anécdotas de quienes ya no están físicamente, pero continúan presentes en la memoria de sus familias.
En algunos sectores del cementerio también se pudo apreciar la presencia de músicos y vendedores de flores, en una jornada marcada por la nostalgia y el cariño hacia los padres fallecidos.
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Tradición que se mantiene cada año
La visita al cementerio El Ángel durante el Día del Padre se ha convertido en una tradición para muchas familias limeñas, que aprovechan esta fecha especial para expresar su afecto y mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos.
Las autoridades recomendaron a los asistentes mantener el orden y respetar las disposiciones establecidas dentro del camposanto para garantizar una jornada tranquila.