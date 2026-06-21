Un hombre identificado por la Policía Nacional del Perú como Andy Mendoza fue detenido tras protagonizar una violenta agresión contra dos trabajadores de una barbería ubicada en la cuadra 14 de la avenida Angélica Gamarra, en el distrito de Los Olivos.

Según las actas de intervención policial, el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. del viernes, cuando el cliente manifestó su desacuerdo con el resultado del corte de cabello que había recibido.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en que uno de los empleados fue golpeado y quedó arrinconado junto a una silla mientras intentaba cubrirse. El segundo barbero intervino para auxiliar a su compañero, lo que derivó en una pelea dentro del local.

Trabajadores denunciaron daños a equipos y amenazas

De acuerdo con el testimonio de uno de los afectados, que obtuvo América Noticias, el intervenido habría utilizado diversos objetos del establecimiento para continuar con la agresión.

Los trabajadores denunciaron que fueron lanzados controles remotos y que algunas máquinas de cortar cabello resultaron dañadas. Asimismo, indicaron que un ventilador fue usado durante la pelea y que, antes de retirarse, el hombre se llevó un secador de cabello.

Uno de los jóvenes sufrió golpes en la cabeza y fue encontrado inconsciente por su padre dentro del local. Posteriormente recibió atención médica por lesiones en la sien y hematomas en el área ocular.

Los familiares de los afectados solicitaron que el responsable asuma los gastos médicos y las pérdidas ocasionadas en el negocio.

PNP investiga presuntos delitos de lesiones y daños materiales

Agentes de la Policía Nacional trasladaron al intervenido a la comisaría Sol de Oro para las diligencias correspondientes.

Según la versión recogida por las autoridades, el hombre reconoció haber reaccionado de manera inadecuada y señaló que los trabajadores no accedieron a corregir el corte de cabello. Además, manifestó haber contactado a los afectados para asumir la reposición de los equipos dañados.

Los propietarios del establecimiento entregaron los videos de seguridad a los investigadores, quienes los incorporaron a las diligencias por los presuntos delitos de lesiones y daños contra el patrimonio.

Mientras se desarrollan las pericias, el negocio mantiene suspendidas temporalmente sus actividades.