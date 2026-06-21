En lo que va del 2026 se reportaron 14 casos de presunta extorsión contra colegios de la capital, informó la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

Estos graves reportes provienen de instituciones educativas públicas y privadas, confirmó la institución.

DRELM señaló que los casos más recientes de extorsión se registraron en instituciones educativas del distrito de Villa María del Triunfo, aunque el nombre de las mismas no fue precisado.

Según lo reportado, las extorsiones se realizaron a través de llamadas telefónicas a números institucionales y la entrega de sobres con mensajes extorsivos.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana señaló que las misivas fueron entregados directamente a las autoridades para las investigaciones correspondientes, según las recomendaciones de la Policía.

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Situación

La entidad confirmó además que actualmente una institución educativa desarrolla sus actividades en modalidad mixta, combinando clases presenciales y virtuales como medida preventiva ante las extorsiones.

En otros casos, como el del colegio Marianistas, las clases presenciales ya fueron restablecidas y la asistencia estudiantil se está normalizando progresivamente.

Asimismo, la DRELM indicó que la institución educativa Lincoln mantiene temporalmente un esquema mixto de atención educativa y tiene previsto retomar plenamente las actividades presenciales el próximo lunes, tras la implementación y verificación de las medidas de seguridad correspondientes.

Las medidas descritas tienen como objetivo proteger el bienestar de la comunidad educativa ante las amenazas.