En diálogo con Correo, Edwin Chávarri anunció la entrada en operaciones del moderno Centro de Observación de Emergencia del Colegio de Ingenieros del Perú y realizó un diagnóstico sobre el estado de las obras de prevención y otras falencias frente al embate del fenómeno El Niño.

¿En qué consiste el nuevo Centro de Observación de Emergencia del CIP Lima y cuál es su objetivo central frente al fenómeno?

El Centro de Observación de Emergencia del CIP Lima nace con la iniciativa de fortalecer la gestión preventiva mediante evidencia técnica georreferenciada. Su función es integrar y comparar, sobre un mismo punto geográfico, los datos entregados por instituciones nacionales —como SENAMHI, INDECI, ANA, IGP, CENEPRED y Sedapal— con información satelital de agencias internacionales como la NOAA y la NASA. A través de una plataforma de inteligencia artificial desarrollada en el colegio, cruzamos variables de lluvias, vientos y calentamiento del mar para evaluar el nivel real de preparación. El Estado actualmente no cuenta con una herramienta integrada así y analiza los datos de manera aislada.

Tras las primeras evaluaciones del centro, ¿cuál es el diagnóstico técnico sobre la situación real del país ante el avance del Niño?

Hay dos aspectos fundamentales. Primero, la información se ha tenido que sincerar: eventos como las lluvias no programadas en Tumbes y Piura demostraron que el fenómeno se ha adelantado respecto a los pronósticos iniciales. Este adelanto implica que las obras de prevención, de descolmatación de ríos y limpieza de quebradas en el norte y en Lima Este podrían estar llegando a destiempo. Por ello, recomendamos pasar inmediatamente a la fase de protección directa de las personas y de las familias.

Han inspeccionado recientemente zonas vulnerables como Chosica, ¿qué deficiencias operativas han detectado?

Comprobamos que la toma de datos en las quebradas de Chosica no cuenta con una información adecuada ni preventiva ni de alerta temprana para que las autoridades de aguas abajo tomen decisiones. Además, durante una inspección en una quebrada muy complicada de Chosica junto al Ministerio de Vivienda, encontramos una sola maquinaria trabajando. Frente a la data climatológica actual, no se puede mantener ese ritmo; es indispensable acelerar la maquinaria y la protección a la población.

¿Considera que los decretos de emergencia vigentes responden al desastre que se aproxima?

No del todo. El decreto de emergencia vigente para Lima Este contempla el riesgo enfocado en huaicos o desbordes de ríos. Sin embargo, la evidencia técnica indica que el Niño traerá lluvias intensas generalizadas en toda la capital. Esto provocará inundaciones urbanas y daños en distritos como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, La Molina y Ate, además de poner en riesgo severo a las viviendas construidas en las laderas de los cerros.

Frente a la falta de articulación estatal que usted denuncia, ¿cuál es la propuesta estructural del Colegio de Ingenieros?

El país requiere con urgencia la creación de una autoridad única de riesgos y desastres adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Hoy en día, entidades como CENEPRED carecen de nivel de competencia para ordenar acciones a los ministerios. Una autoridad única centralizaría el liderazgo técnico, articularía instituciones y contaría con presupuesto y mandato resolutivo. Las vidas humanas no se protegen con estadísticas ni con reuniones que terminan en caminatas y fotos, sino con decisiones de alto nivel.

¿El Poder Ejecutivo ha convocado formalmente al CIP para integrar sus propuestas en los planes oficiales?

Por ley somos asesores técnicos de la nación, pero el Ejecutivo no nos ha convocado directamente. Sería un excelente punto de partida que el Estado convoque al referente técnico del país para liderar la gestión de emergencias. Si el sector privado confía en el Colegio de Ingenieros para la supervisión y aprobación de sus principales proyectos, el sector público debería aprovechar también ese respaldo.

¿Cuándo se presentarán los primeros informes técnicos oficiales elaborados por este centro?

En los próximos días estaremos entregando al Estado nuestro primer informe ejecutivo de monitoreo. Este trabajo se respalda en la *Hoja de Ruta de la Ingeniería para la Gobernabilidad*, con la cual buscamos transformar la gestión pública para pasar de la etapa correctiva a una cultura de verdadera prevención.

Edwin Chávarri

Ingeniero Mecánico

Presidente del Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú. Es decano del CIP Lima desde febrero de 2025.