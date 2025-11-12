Durante la madrugada de este miércoles, los agentes de la comisaría de San Pedro, en El Agustino, estuvieron a punto de resultar gravemente afectados cuando una parte del techo de la dependencia colapsó de manera inesperada.

Según Exitosa, el incidente ocurrió alrededor de la 1:00 a. m., cuando un muro de contención adyacente a la comisaría se desplomó sobre un área donde se encontraban algunos lockers, utilizados por los efectivos para guardar sus pertenencias.

Afortunadamente, esta grave emergencia no dejó policías heridos ni víctimas fatales. Sin embargo, el temor persiste, ya que un incidente similar podría repetirse si no se implementan las medidas de seguridad y prevención correspondientes.

Con el objetivo de iniciar las investigaciones, gestionar el retiro de los escombros y garantizar la seguridad de los agentes, pasada las 8:00 a. m., personal de la División de Infraestructura de la Policía Nacional del Perú llegó a la comisaría para verificar lo sucedido.

De acuerdo con Canal N, dicha sede policial tiene 27 años de antigüedad y presenta deterioro en su infraestructura.

