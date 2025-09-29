El exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte, comandante en retiro Francisco Rivadeneyra, afirmó que el conocido como “El Monstruo” no actúa de forma aislada, sino que integra “una organización más grande” que se fragmenta en pequeños grupos para cometer delitos como la extorsión a nivel nacional.

Rivadeneyra declaró en el dominical de Cuarto Poder que, existe una organización criminal más grande que puso a Erick Moreno, alias “El Monstruo”, en el campo de la extorsión.

Además, aseveró que la captura de “El Monstruo” por la policía paraguaya deja a “Los Injertos del Cono Norte” como una organización “hueca”. No obstante, los sicarios actúan de momento como mercenarios y se juntan a otros pequeños grupos, hasta que aparezca un líder.

“Hay una organización más grande que es que puso al Monstruo (...) Tengo anhelo que se ponga estrategias para ir a cazar a todos delincuentes. Cada día que no capturemos, una persona muere”, indicó.

FILTRACIONES DE LA POLICÍA

Además, Rivadeneyra quien fue retirado a fines de 2024, detectó movimientos delictivos a Erick Moreno en Bolivia y observó irregularidades en la ejecución de algunos operativos. Ante esta situación, confirmó que altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) estaban al tanto de que algunos efectivos colaboraban y filtraban la información.

“Comencé a detectar filtraciones porque los operatibvos no terminaban con éxito. Denuncié antes que pasara a retiro y nadie me creyó (...) No fue casualidad mi retiro“, señaló, aunque defendió que algunos policías sí están comprometidos con estos trabajos.

Por ello, recomendó que se debería crear un grupo especial para realizar la investigación, en cuanto sea capturado El Monstruo.

Asimismo, si bien se ha difundido información que la Policía de Paraguay habría dejado de coordinar con la Policía de Perú, el comandante en retiro mencionó que se debe esperar la información y el tiempo dará la razón a quien la tenga.