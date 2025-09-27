Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, fue trasladado al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, una cárcel de máxima seguridad ubicada en la ciudad de Emboscada, Paraguay.

Esta medida corresponde a la prisión preventiva dictada por el Poder Judicial tras su captura en San Lorenzo.

La jueza Ruiz Díaz Parris determinó que el interno permanezca recluido al considerar que existe riesgo de fuga y obstrucción a la justicia. Además, el criminal peruano afronta graves imputaciones que respaldan el pedido de extradición presentado por Perú.

Según el medio ABC, ‘El Monstruo’ compartirá pabellón con Armando Javier Rotela Ayala, líder del Clan Rotela y considerado “el preso más importante de Paraguay”. El penal mantiene un régimen estricto, donde los internos permanecen hasta 22 horas al día en celdas individuales.