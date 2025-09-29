La captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, uno de los delincuentes más buscados del Perú, se concretó en San Lorenzo, Paraguay, tras una operación internacional. El criminal, por quien se ofrecía un millón de soles de recompensa, fue hallado en una vivienda en ruinas, con aspecto deteriorado.

Al momento de su detención intentó sobornar con un millón de dólares a los agentes, pero estos frustraron la maniobra y aseguraron su arresto.

La investigación que permitió su caída comenzó en enero en Lima Norte, cuando la Fiscalía de Crimen Organizado y la Dirincri iniciaron pesquisas contra la banda “Los Injertos del Norte”.

La detención de sus lugartenientes, “Moche” y “Nico”, permitió acceder a información clave , entre ella registros de pagos que revelaban la participación de mujeres encargadas de cobrar las extorsiones.

Un informe de “Punto Final” subraya que entre esas mujeres figuraba Grace Bados Neyra, pieza fundamental para seguir el rastro financiero de Moreno. Su seguimiento destapó movimientos entre Perú, Chile, Argentina y Paraguay, además de transferencias millonarias hacia cuentas en ese país, lo que confirmó el paradero del cabecilla.

La detención de Bados, en marzo, resultó decisiva. Durante su arresto recibió una llamada directa de Erick Moreno, lo que permitió ubicarlo en Asunción y coordinar con la policía paraguaya para cerrar el cerco.

Con ello, se logró finalmente capturar al líder criminal, responsable de una red de extorsiones, secuestros y asesinatos que operaba en Lima Norte.