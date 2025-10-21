El esperado retorno del Señor de los Milagros al Callao ha despertado la emoción de miles de fieles. Luego de más de dos décadas, la imagen recorrerá nuevamente las calles chalacas en su trayecto a bordo del Nazareno Móvil, un camión especialmente acondicionado para esta histórica ocasión.
El vehículo elegido es un tractocamión Mercedes-Benz de la línea Actros, capaz de soportar cargas superiores a dos toneladas, más del doble del peso del anda tradicional.
Entre sus características destacan los sistemas de seguridad y tecnología avanzada, como el active brake assist y el mirrorCam, que brindan asistencia al conductor.
Cabe mencionar que el sistema predictive powertrain control optimiza el consumo de combustible, mientras que la transmisión Mercedes PowerShift 3 asegura cambios de marcha suaves durante el trayecto.
