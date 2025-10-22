Tras el hallazgo del cuerpo de Alexander Valverde Laines, de 45 años, en la maletera de un auto ubicado en la cuadra 9 del jirón Huaraz, en el distrito de Breña, la Policía Nacional identificó como principal sospechosa a su esposa, Keillys Arimar Aguilera Meneses, de 42 años y nacionalidad venezolana, quien brindó detalles del crimen ocurrido el pasado 21 de septiembre.

Aguilera Meneses reveló que no actuó sola en el crimen. Según su declaración, contó con la participación de su concuñada, Katherine Bello. Ambas habrían planeado acabar con la vida de los hermanos Alexander y Romel Valverde Laines, siendo este último pareja de Bello.

Ante la Policía Nacional, Aguilera Meneses declaró que su expareja no solo la agredía físicamente, sino que también la explotaba sexualmente, lo que habría sido uno de los motivos que la llevó a cometer el crimen.

“ Empezó a obligarme a salir y estar con otros hombres y que me empiecen a tocar. También me obligaba a estar con esas personas mientras él grababa y participaba ”, aseguró la mujer en un informe de América Noticias.

Tras consumar el primer asesinato, las mujeres no lograron concretar su plan por completo, ya que Romel Valverde, se despertó inesperadamente. Ante ello, Keillys Aguilera tuvo que regresar a su habitación y pasar la noche junto al cuerpo sin vida de Alexander Valverde.

“Ella cogió un martillo, las dos entramos al cuarto, ella le metió un martillazo, pero él se despertó. Ella me decía ponle la bolsa; pero él la rompió. Entraron sus hijos y los separaron”, sostuvo Keillys Aguilera.

Con una mezcla de frialdad y llanto, Aguilera Meneses confesó que, tras cometer el asesinato, se dedicó durante varios días a limpiar y bañar el cuerpo antes de ocultarlo en la maletera de un vehículo.

“Recosté mi cuerpo sobre la parte inferior del cuerpo de mi esposo, desde la cintura de los pies para inmovilizarlo”, indicó.

“ Él despertó. Mi cuñada le colocó otra bolsa. Yo me paré, ella también se paró y me dijo: ‘Ya te liberaste de esta persona’ ”, agregó.

Hallan cadáver en maletera de un auto en el jirón Huaraz cuadra 9 del distrito de Breña. (Foto: Fernando Sangama @photo.gec)

