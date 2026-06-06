La ONPE puso en marcha durante la noche del viernes el envío de material electoral hacia los centros de votación de Lima Metropolitana y el Callao para la segunda elección presidencial del domingo 7 de junio.

Cabe mencionar que la operación partió desde el almacén institucional ubicado en Lurín.

El traslado forma parte de la tercera fase de distribución organizada por el organismo electoral, luego de los despachos realizados previamente para los peruanos en el extranjero y para las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del país.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, indicó que la llegada del material a los locales de votación está prevista hasta las 13:00 horas del sábado 6 de junio.

“Está planeado que todo esté en los locales de votación hacia la 1 p. m. de la tarde. También vamos a estar monitoreando a lo largo de esta noche y la madrugada la llegada de los materiales a los diversos colegios de Lima y Callao”, señaló.

#ONPEinforma | En el marco de la segunda elección presidencial, desde Lurín se inició el despliegue del material electoral hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao mediante 217 vehículos. #SEP2026 pic.twitter.com/uPXjk4wYv4 — ONPE (@ONPE_oficial) June 6, 2026