El sistema de salud en la capital enfrenta una fuerte presión asistencial debido al incremento de casos de influenza A (H3N2). Las áreas de emergencia de cuatro hospitales emblemáticos de Lima registran saturación, con pacientes que permanecen en pasillos y zonas de tránsito a la espera de atención médica.

Según informó Canal N, en los establecimientos, las camillas y sillas de ruedas disponibles se encuentran completamente ocupadas, una situación que coincide con la mayor circulación comunitaria de esta variante del virus de la influenza.

Hospitales operan al límite de su capacidad

En el Hospital Arzobispo Loayza, ubicado en el distrito de Breña, se atiende a pacientes en sillas dentro de los pasillos ante la falta de espacio en las salas de emergencia.

Una situación similar se registra en el Hospital Hipólito Unanue, en El Agustino, donde el personal de salud enfrenta una limitada disponibilidad de recursos para responder al volumen diario de ingresos por síntomas respiratorios.

En tanto, el Hospital Dos de Mayo, en la zona de Barrios Altos, mantiene áreas de emergencia congestionadas, lo que prolonga los tiempos de espera para nuevos pacientes. Para afrontar la demanda, se han habilitado espacios temporales dentro del establecimiento.

Menor disponibilidad de citas en el sur de Lima

El Hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, reporta una reducción en la oferta de citas para consultas externas. Desde las primeras horas del día, los cupos diarios se completan rápidamente, generando largas filas de usuarios.

La alta demanda está asociada a la rápida capacidad de contagio de la influenza H3N2, que provoca que un gran número de personas acuda simultáneamente a los establecimientos de salud.

Análisis técnico de la influenza A (H3N2)

Especialistas explican que la influenza A (H3N2) es un virus que presenta mutaciones periódicas y que, en su comportamiento actual, facilita una transmisión más eficiente en la comunidad. Si bien no se ha registrado un incremento en la tasa de mortalidad, la carga asistencial sobre las áreas de triaje y emergencia se mantiene constante.

El monitoreo de los centros hospitalarios indica que la respuesta operativa está condicionada por la infraestructura y el personal disponible. En este escenario, la prioridad sanitaria se concentra en la estabilización de pacientes con cuadros respiratorios en las zonas de emergencia, mientras continúa la evaluación epidemiológica de la variante en la capital.