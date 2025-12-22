Un hombre de 49 años perdió la vida luego de ser atropellado por una minivan fuera de control en el distrito de Comas.

El accidente se registró durante la madrugada de este lunes 22 de diciembre en la calle Bartolomé Herrera. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el vehículo pierde el control segundos antes de arrollar a la víctima.

Minivan casi atropella a otro transeúnte

Las imágenes de América Noticias muestran que un peatón logró salvarse por centímetros de ser embestido por la unidad. Sin embargo, metros más adelante, el hombre de 49 años no corrió la misma suerte y falleció prácticamente en el acto.

Según testigos, la víctima regresaba con normalidad a su vivienda cuando fue impactada por el vehículo. Tras el accidente, vecinos alertaron a los bomberos, quienes llegaron con una ambulancia para brindarle los primeros auxilios, pero solo pudieron confirmar su deceso.

Vehículo continuó su recorrido y chocó con auto estacionado

La minivan involucrada no se detuvo inmediatamente y avanzó varios metros más hasta colisionar contra un automóvil negro que se encontraba estacionado. El propietario del vehículo afectado indicó que lo había adquirido hace apenas cuatro meses mediante un préstamo y que ahora quedó completamente inservible.

Familiares señalaron que la víctima era el único sustento económico de su hogar. El fallecido deja en la orfandad a una hija de 16 años y a su madre, una adulta mayor en condición de vulnerabilidad.

Conductor detenido e investigación en curso

Una familiar de la víctima expresó su indignación por lo ocurrido y exigió justicia. “El hombre ha estado aparentemente ebrio o se ha quedado dormido. Lo que ha causado es una desgracia. Mi tía se queda sola porque era su único hijo”, declaró a Panamericana Televisión.

El conductor de la minivan, presuntamente de nacionalidad extranjera, fue detenido y trasladado a la comisaría de Túpac Amaru para las diligencias correspondientes. El vehículo será sometido a peritajes, luego de que el chofer alegara que una falla mecánica habría provocado la pérdida de control.

La Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades en este nuevo hecho de violencia vial.