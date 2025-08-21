Hoy, miércoles 20 de agosto, la Municipalidad de Miraflores inaugura el nuevo corredor turístico que une su distrito con Barranco a través de un puente peatonal construido sobre la Bajada de Armendáriz.
La obra, denominada Puente de la Paz, busca consolidarse como un atractivo urbano y mejorar la conexión entre ambas zonas tradicionales de Lima.
Mira aquí la transmisión
La construcción de esta infraestructura comenzó en noviembre de 2023 y durante meses ocasionó cierres parciales en la vía vehicular que conecta la ciudad con el circuito de playas.
Pese a las incomodidades, el proyecto avanzó con el objetivo de ofrecer un espacio seguro y moderno para los peatones, además de aportar a la promoción turística y cultural del área.
Para la inauguración, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, llegó a Miraflores y participó en un recorrido simbólico junto al alcalde de Miraflores, Carlos Canales, y la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas.
