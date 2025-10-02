El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, expuso ante la Comisión de Salud del Congreso los progresos en la atención de más de 12,7 millones de asegurados. Señaló que la institución ha ampliado la cobertura de consultas externas y cirugías, además de implementar medidas para optimizar los recursos y reducir las brechas en infraestructura y equipamiento.

Entre enero y agosto se realizaron 15,4 millones de consultas externas, un 7% más que en el mismo periodo del 2024. El incremento se sustentó en la ampliación de 132 mil horas médicas programadas y la incorporación de 379 médicos adicionales. En el ámbito quirúrgico, EsSalud ejecutó 291 mil operaciones, 14 mil más que el año anterior, priorizando especialidades de mayor demanda.

“Estamos trabajando al 100% de nuestra capacidad instalada, con la apertura de un tercer turno en consultas clínicas y quirúrgicas, incluyendo sábados y domingos, y con campañas del Hospital Perú en zonas de mayor demanda”, afirmó Acho. También destacó la eliminación de la lista de espera quirúrgica, que a finales del 2023 tenía más de 32 mil pacientes.

En paralelo, EsSalud avanza con proyectos de inversión por más de S/ 2,833 millones, que comprenden la construcción de seis hospitales, 99 ambulancias y equipos de alta tecnología. Asimismo, se promueven iniciativas legislativas para recuperar recursos financieros clave y garantizar la sostenibilidad de los servicios. “Nuestro norte es claro: la salud como un derecho humano”, remarcó el titular de la institución.