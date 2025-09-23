El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que se logró un acuerdo con los Gremios Unidos tras una reunión sostenida en la sede principal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
Según el comunicado oficial, los representantes sindicales aceptaron la propuesta de incentivos por cumplimiento de actividades e indicadores de desempeño laboral que se implementarán desde el año 2026, previa aprobación de las instancias correspondientes.
El rechazo inicial había entrampado el diálogo; sin embargo, EsSalud insistió en mantener las conversaciones hasta alcanzar un consenso.
“Con la decisión gremial de aceptar el ofrecimiento de incentivo por indicadores de desempeño y tras la firma del acta correspondiente, se puso fin a la paralización que los sindicatos mantenían desde el 9 de este mes”, señala el documento.
Compromisos de EsSalud
La institución reafirmó su compromiso de:
- Garantizar la sostenibilidad financiera.
- Fortalecer la política de integridad y control interno.
- Combatir la corrupción en todos los niveles.
- Convocar a nuevos profesionales mediante concursos públicos.
- Mejorar la calidad de los servicios en beneficio de más de 12 millones de asegurados.
Asimismo, EsSalud subrayó que continuará buscando acuerdos en un marco de diálogo constructivo y respeto, orientados a la mejora de las condiciones laborales y la optimización de la atención en salud.
Atención a la ciudadanía
La institución garantizó que mantendrá su compromiso con la población asegurada, reforzando su promesa de brindar servicios accesibles, oportunos y de calidad en sus establecimientos a nivel nacional.
El comunicado fue emitido el 23 de septiembre de 2025 por la Oficina de Relaciones Institucionales de EsSalud.
