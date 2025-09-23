El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que se logró un acuerdo con los Gremios Unidos tras una reunión sostenida en la sede principal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Según el comunicado oficial, los representantes sindicales aceptaron la propuesta de incentivos por cumplimiento de actividades e indicadores de desempeño laboral que se implementarán desde el año 2026, previa aprobación de las instancias correspondientes.

El rechazo inicial había entrampado el diálogo; sin embargo, EsSalud insistió en mantener las conversaciones hasta alcanzar un consenso.

“Con la decisión gremial de aceptar el ofrecimiento de incentivo por indicadores de desempeño y tras la firma del acta correspondiente, se puso fin a la paralización que los sindicatos mantenían desde el 9 de este mes”, señala el documento.

Compromisos de EsSalud

La institución reafirmó su compromiso de:

Garantizar la sostenibilidad financiera .

. Fortalecer la política de integridad y control interno .

. Combatir la corrupción en todos los niveles.

Convocar a nuevos profesionales mediante concursos públicos.

Mejorar la calidad de los servicios en beneficio de más de 12 millones de asegurados.

Asimismo, EsSalud subrayó que continuará buscando acuerdos en un marco de diálogo constructivo y respeto, orientados a la mejora de las condiciones laborales y la optimización de la atención en salud.

Atención a la ciudadanía

La institución garantizó que mantendrá su compromiso con la población asegurada, reforzando su promesa de brindar servicios accesibles, oportunos y de calidad en sus establecimientos a nivel nacional.

El comunicado fue emitido el 23 de septiembre de 2025 por la Oficina de Relaciones Institucionales de EsSalud.

TE PUEDE INTERESAR