Tras varias semanas de huelga, los gremios aceptaron la propuesta de EsSalud de incentivos ligados a indicadores de desempeño a partir de 2026. Con este acuerdo, se puso fin a la paralización iniciada el 9 de septiembre.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que se logró un acuerdo con los Gremios Unidos tras una reunión sostenida en la sede principal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Según el comunicado oficial, los representantes sindicales aceptaron la propuesta de incentivos por cumplimiento de actividades e indicadores de desempeño laboral que se implementarán desde el año 2026, previa aprobación de las instancias correspondientes.

El rechazo inicial había entrampado el diálogo; sin embargo, EsSalud insistió en mantener las conversaciones hasta alcanzar un consenso.

“Con la decisión gremial de aceptar el ofrecimiento de incentivo por indicadores de desempeño y tras la firma del acta correspondiente, se puso fin a la paralización que los sindicatos mantenían desde el 9 de este mes”, señala el documento.

Compromisos de EsSalud

La institución reafirmó su compromiso de:

  • Garantizar la sostenibilidad financiera.
  • Fortalecer la política de integridad y control interno.
  • Combatir la corrupción en todos los niveles.
  • Convocar a nuevos profesionales mediante concursos públicos.
  • Mejorar la calidad de los servicios en beneficio de más de 12 millones de asegurados.

Asimismo, EsSalud subrayó que continuará buscando acuerdos en un marco de diálogo constructivo y respeto, orientados a la mejora de las condiciones laborales y la optimización de la atención en salud.

Atención a la ciudadanía

La institución garantizó que mantendrá su compromiso con la población asegurada, reforzando su promesa de brindar servicios accesibles, oportunos y de calidad en sus establecimientos a nivel nacional.

El comunicado fue emitido el 23 de septiembre de 2025 por la Oficina de Relaciones Institucionales de EsSalud.

