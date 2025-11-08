La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó este sábado una serie de operativos de control de motos lineales en distintos distritos de Lima Metropolitana, en el marco del estado de emergencia vigente en la capital.

Estas acciones tienen como finalidad fiscalizar el cumplimiento de las nuevas normas de seguridad vial y prevenir el uso de motocicletas en actividades delictivas. Uno de los puntos de intervención fue el óvalo Gutiérrez, en Surco, donde se supervisó el desplazamiento de los conductores.

La coronel Rocío Mayhua Rivera, jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial, lideró el operativo e informó a través de Canal N, que está prohibido el traslado de dos personas en una motocicleta en las zonas bajo emergencia . En caso de incumplimiento, el copiloto debe descender, y solo el conductor puede continuar su trayecto.

La medida, explicó, busca reducir los delitos cometidos por personas que utilizan este medio de transporte para movilizarse rápidamente tras cometer ilícitos.

El operativo contó con el apoyo de unidades especializadas como el Escuadrón de Emergencia, la unidad de Robo de Vehículos y la de Accidentes de Tránsito. Durante las intervenciones, la Policía realizó controles de identidad y verificaciones de documentos, detectando algunos casos de desconocimiento de las nuevas disposiciones. Sin embargo, las autoridades precisaron que la norma ya está vigente y su cumplimiento es inmediato.

De manera simultánea, se desarrollaron acciones de control en distritos como Surquillo, Los Olivos, el Cercado de Lima y en la intersección de la vía expresa con la avenida Angamos.

La coronel Mayhua adelantó que estos operativos se mantendrán y ampliarán en zonas estratégicas de la capital. Además, aclaró que el uso de chalecos reflectantes será obligatorio solo si así lo establece el decreto supremo que regula el estado de emergencia en cada jurisdicción.