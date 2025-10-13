La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) concluyó este domingo 12 de octubre las cuatro jornadas del Examen de Admisión 2026-I, proceso que reunió a más de 26,000 jóvenes de todo el país que aspiran a una vacante en la Decana de América.

Los resultados oficiales ya están disponibles en el portal de la Oficina Central de Admisión (OCA): AQUÍ .

En la última fecha participaron 4,709 postulantes que compitieron por una de las 55 vacantes de Medicina Humana, una de las carreras más demandadas.

La evaluación se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con detectores de metales y la supervisión directa de la rectora Jeri Ramón Ruffner, quien destacó la transparencia y compromiso de los participantes.

El sábado 11 de octubre se desarrolló la tercera jornada para el área de Ciencias de la Salud (sin Medicina Humana), con 4,512 aspirantes, de los cuales el 71 % fueron mujeres. Las carreras más solicitadas fueron Psicología, Enfermería y Tecnología Médica, reflejando el creciente interés por las profesiones vinculadas a la salud.

Las jornadas anteriores incluyeron a 7,932 postulantes de las áreas de Ciencias Básicas e Ingeniería (5 de octubre) y a 9,365 jóvenes de Ciencias Económicas, Gestión, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (4 de octubre). En total, miles de estudiantes participaron en un proceso que reafirma el prestigio académico y la alta competencia del examen sanmarquino.