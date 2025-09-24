Cinco torres de un condominio en la tercera etapa de Los Laureles, en la avenida Manuel Gonzales de Comas, quedaron sin luz tras la explosión de un generador eléctrico. Por fortuna, no se reportaron heridos.

Cerca de la 1:10 p. m., bomberos, policías, agentes de rescate y técnicos de Enel lograron controlar el incidente, y cerraron la vía González Prada para asegurar la zona.

Vecinos reportaron minutos antes del incidente dos fuertes explosiones, seguidas de chispazos en la caja generadora de luz.

Hasta ahora, el suministro eléctrico no ha sido restablecido, y los residentes exigen que Enel agilice las reparaciones.

Un video grabado desde la ventana de una joven residente del condominio mostró el momento exacto de la explosión del generador. Al lado, estaba un auto que no sufrió ningún desperfecto.