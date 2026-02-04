La noche de este martes, la Línea 1 del Metro de Lima presentó una interrupción en su servicio debido a fallas técnicas.

La empresa informó que los trenes dejaron de operar entre las estaciones La Cultura y Caja de Agua, generando inconvenientes para los usuarios que se desplazaban por ese tramo.

A través de sus canales oficiales, la concesionaria precisó que la circulación se mantuvo de forma parcial: desde Villa El Salvador hasta La Cultura y desde Caja de Agua hasta Bayóvar. Mientras tanto, su equipo técnico inició trabajos para restablecer el servicio y recomendó a los pasajeros optar por otros medios de transporte.

Durante la interrupción, usuarios reportaron a RPP que varios trenes se detuvieron de manera inesperada, obligando a los pasajeros a evacuar y caminar por los rieles hasta la estación más cercana. La situación provocó largas filas en diversas estaciones y reclamos por la falta de información oportuna sobre lo ocurrido.

