La noche de este martes, la Línea 1 del Metro de Lima presentó una interrupción en su servicio debido a fallas técnicas.
La empresa informó que los trenes dejaron de operar entre las estaciones La Cultura y Caja de Agua, generando inconvenientes para los usuarios que se desplazaban por ese tramo.
A través de sus canales oficiales, la concesionaria precisó que la circulación se mantuvo de forma parcial: desde Villa El Salvador hasta La Cultura y desde Caja de Agua hasta Bayóvar. Mientras tanto, su equipo técnico inició trabajos para restablecer el servicio y recomendó a los pasajeros optar por otros medios de transporte.
Durante la interrupción, usuarios reportaron a RPP que varios trenes se detuvieron de manera inesperada, obligando a los pasajeros a evacuar y caminar por los rieles hasta la estación más cercana. La situación provocó largas filas en diversas estaciones y reclamos por la falta de información oportuna sobre lo ocurrido.
Te puede interesar
- Fiscalía inició investigación preliminar por contratos otorgados a jóvenes tras reuniones con José Jerí
- Autoridad, funcionarios y simbología de la Municipalidad de Arequipa en la llegada de César Acuña
- Ministro de Justicia justifica retraso en creación de SUNIR por “agenda” del Consejo de Ministros
- Corte Suprema ratifica que Dina Boluarte puede salir del país