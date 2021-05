El Poder Judicial, mediante el Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL), dictó 9 meses de prisión preventiva contra Víctor Mauri Ibarra, acusado de asesinar y cercenar el cadáver de su esposa, identificada como Lucy Melgarejo Osorio, dentro de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Surco.

El inmueble donde fue encontrado el cuerpo de Lucy Melgarejo Osorio estaba deshabitado y le pertenece a los padres del principal sospechoso del asesinato. El coronel PNP Erick Ángeles, jefe de la División de Homicidios de la Dirincri, detalló a ATV+ relató que cuando los restos de la mujer fueron hallados, Mauri Ibarra entró en contradicciones cuando se le consultó sobre el paradero de su cónyuge de 50 años.

De acuerdo a la investigación, el feminicidio ocurrió el 17 de marzo. Víctor Mauri llevó con engaños a Lucy Melgarejo Osorio. En el lugar sostuvieron una discusión y la asesinó. “Yo en un descuido la agarro del cuello por atrás y de allí a no me acuerdo, no sé si la he goleado, no sé como la tiré al piso”, fue lo que dijo inicialmente el hombre a los agentes de la División de Investigación de Homicidios el 22 de abril que se descubrió el asesinato de Lucy Melgarejo.

Esa tarde admitió su delito y luego procedió a relatar la forma de como dio muerte a la madre de sus hijos pero horas después optó por guardar silencio en las investigaciones.

#LoÚltimo Juzgado Penal de Turno Permanente de @CSJdeLima ordenó 9 meses de prisión preventiva contra Víctor Mauri Ibarra, quien será procesado por el delito de feminicidio agravado en agravio de quien fuera su esposa Lucy Melgarejo Osorio a quien asesinó el pasado mes de abril. pic.twitter.com/pOdB58d5g8 — CSJ de Lima (@CSJdeLima) May 6, 2021

De acuerdo a las pesquisas, tras perpetrar el crimen, Mauro Ibarra compró una congeladora y ahí ocultó el cadáver para que se conversara y no entrara en estado de descomposición. En los siguientes días planeó la manera de deshacerse del cuerpo de la mujer y decidió adquirir una amoladora eléctrica con la que después cercenó el cadáver.

VIDEO RECOMENDADO