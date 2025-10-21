A través de sus redes sociales, el Ministerio Público anunció que la sede fiscal del Callao inició una investigación por el asesinato de Johan Mora Castro (28), líder de La Timbera Orquesta, y de su bailarina Ariana Cañola (19), quienes fueron acribillados el último domingo tras culminar una presentación en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, ubicado en la zona de Sarita Colonia.

“Fiscalía del Callao realiza diligencias urgentes e inaplazables para identificar a los responsables del delito de homicidio calificado en agravio de Johan Mora, cantante de una orquesta musical; y la bailarina Ariana Cañola. Las víctimas fueron acribilladas por sujetos desconocidos”, indicó la institución mediante sus redes sociales.

Agrupación La Timbera Orquesta fue objeto de ataque a balazos en el Callao. (Redes sociales)

En ese sentido, el Ministerio Público precisó que la investigación preliminar está a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao y que las diligencias se desarrollan en coordinación con la Policía Nacional, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía del Callao realiza diligencias urgentes e inaplazables para identificar a los responsables del delito de homicidio calificado en agravio de Johan Mora, cantante de una orquesta musical; y la bailarina Ariana Cañola. Las víctimas fueron acribilladas por… pic.twitter.com/vLVeBzZJ5n — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 21, 2025

Callao: Asesinan a cantante Johan Mora y bailarina Ariana Cañola de “La Timbera Orquesta”

Nuevo hecho de violencia enluta al mundo de la música peruana. El salsero Johan Mora (28) y la bailarina Ariaña Cañola (19), integrantes de la agrupación La Timbera Orquesta, fueron víctimas de un ataque a balazos en la zona de Sarita Colonia, en el Callao. A pesar de haber sido trasladados de emergencia al Hospital Carrión, ambos artistas fallecieron poco después.

El trágico atentado se registró la madrugada del domingo 19 de octubre en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, en la zona de Sarita Colonia. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato al Hospital Carrión; sin embargo, los médicos no lograron salvarles la vida.

Se conoció que Johan Mora y Ariaña Cañola habían participado en la animación de un quinceañero momentos antes de ser atacados por sicarios.

En la escena del crimen, la Policía encontró varios casquillos de bala. Entre las principales hipótesis, no se descarta que el ataque esté relacionado con presuntas extorsiones o un posible acto de venganza.

Hace apenas unos días, La Timbera Orquesta había celebrado su tercer aniversario en el Cercado de Lima, acompañada por reconocidas agrupaciones. Nadie imaginó que, poco después, su líder se convertiría en la víctima de un nuevo episodio de violencia.