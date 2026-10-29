La investigación contra cuatro adolescentes vinculados al caso de presunta violación sexual de un estudiante del Liceo Naval de San Borja fue archivada por la Séptima Fiscalía Provincial de Familia de Lima Centro.

Los menores permanecían en libertad y eran considerados testigos en las diligencias relacionadas con el hecho.

La decisión fiscal se sustentó en que los elementos recabados durante la investigación no permitieron establecer su responsabilidad en una presunta infracción a la ley penal contra la libertad sexual, en agravio de otro menor de edad. Asimismo, el documento señala que no existen suficientes elementos de convicción para solicitar la apertura de un proceso en su contra.

No obstante, el archivo no significa que las diligencias no puedan retomarse. La resolución establece que la investigación podrá reabrirse si se presentan nuevos elementos de convicción que vinculen a los adolescentes con los hechos.

También se dispone comunicar la decisión al Tercer Juzgado de Familia de Lima y remitir una copia al Duodécimo Juzgado de Familia de Lima, especializado en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.