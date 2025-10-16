La Fiscalía de la Nación informó que ha iniciado una investigación preliminar contra los efectivos de la Policía Nacional del Perú que resulten implicados en las agresiones a manifestantes durante la manifestación del 15 de octubre.

Según lo informado por el Ministerio Público, los agentes serán acusados principalmente por los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad, especialmente en los casos de Jean Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raymundo y otros ciudadanos que resultaron afectados por perdigones de goma en distintas partes del cuerpo.

“Fiscalía inició investigación preliminar contra los policías que resulten responsables de los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad en agravio de los civiles Jean Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raymundo, así como otras víctimas por identificar y que habrían recibido disparos con perdigones de goma durante las marchas del 15 de octubre”, señalaron.

Es así como la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo “dispuso la realización de pericias balísticas y el acompañamiento de un médico legista en el Hospital Arzobispo Loayza, donde se encuentran los agraviados”.

Además, señalan que las diligencias en curso buscan identificar a posibles testigos de los hechos y establecer eventuales responsabilidades penales por el presunto uso excesivo de la fuerza durante las movilizaciones sociales. En estas acciones participan un fiscal provincial y diez fiscales adjuntos especializados, quienes vienen trabajando para esclarecer lo ocurrido.

