El Ministerio Público informó que obtuvo la detención preliminar de Josué Oyllor, de 26 años, investigado por el presunto delito de feminicidio tras la muerte de una joven de 22 años en un hotel del distrito de La Victoria. La medida fue conseguida por la Primera Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro, a través de su Segundo Despacho.

De acuerdo con la información fiscal, el hecho ocurrió durante la madrugada del último domingo 3 de mayo. La víctima fue identificada como Ruth Gutiérrez, quien ingresó junto al investigado a un hospedaje ubicado en la avenida Canadá.

🚨#LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres de Lima Centro logró la detención preliminar de Josue Oyllor, investigado por el feminicidio de una joven de 22 años en La Victoria.



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Cámaras registraron salida del investigado

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el ingreso de ambos jóvenes al hotel. Según las investigaciones, ambos se habrían reencontrado después de seis años.

Horas más tarde, las grabaciones captaron únicamente la salida de Josué Oyllor del lugar. En las imágenes se observa que abandonó el hospedaje caminando, mientras hablaba por teléfono.

El cuerpo de la joven fue encontrado posteriormente por trabajadores del establecimiento. Tras el hallazgo, el personal notificó a la Policía Nacional del Perú para iniciar las diligencias correspondientes.

Sospechoso fue ubicado por la Policía

Agentes policiales lograron identificar al principal sospechoso debido a que dejó su documento de identidad en la habitación. Horas después, fue intervenido en su vivienda por efectivos policiales.

Tras su captura, el investigado quedó a disposición de las autoridades mientras avanzan las diligencias del caso. La Fiscalía solicitó la medida preliminar para continuar con la investigación.

Durante declaraciones ante las autoridades, la Policía informó que el investigado habría estado bajo efectos de sustancias alucinógenas al momento de los hechos. Dichas sustancias fueron enviadas a evaluación para determinar su composición.

El detenido reconoció haber consumido drogas antes de lo ocurrido y dio su versión sobre la muerte de la joven.

“Ella estaba encima mío y la quise quitar encima y se golpeó la cabeza contra la baranda. Ella me ahorcó, estábamos peleando mutuamente y se desmayó”.

Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Investigación en curso

Las autoridades señalaron que la versión brindada por el detenido es contrastada con los hallazgos obtenidos durante las diligencias. Entre ellos figuran signos de estrangulamiento hallados en el cuerpo de la víctima.

Además, las cámaras de seguridad muestran que el investigado salió del hotel sin solicitar ayuda médica ni alertar al personal. La Fiscalía continuará con las investigaciones durante el plazo de siete días de detención preliminar otorgado por el Poder Judicial.