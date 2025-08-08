Una importante fuga de gas GLP se registró la tarde del jueves cerca del Malecón Checa Eguiguren, en San Juan de Lurigancho, generando alarma entre los vecinos, quienes difundieron la alerta en redes sociales.
Hasta el momento, cinco unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú se desplazaron a la zona para controlar la fuga, visible a varios metros de distancia, cerca del puente peatonal Los Libertadores.
Según testimonios de residentes, personal de Cálidda, empresa encargada del suministro de gas en el país, también llegó al lugar para colaborar en las labores de contención, las cuales continúan en desarrollo, informó Canal N.
El incidente, que emana un fuerte olor a gas en el área, habría sido ocasionado por una tubería matriz ubicada cerca de un centro de distribución, la cual cruza el cauce del río Rímac.
Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y representantes de la Municipalidad de Lima para coordinar las acciones de emergencia, incluyendo el desalojo de vecinos y curiosos que se acercaron a grabar el hecho, poniendo en riesgo su integridad.
Conforme al reporte oficial del Cuerpo General de Bomberos, el suceso fue catalogado como un incidente por materiales peligrosos.
