En el distrito de Surquillo se reporta una fuga de gas que ha puesto en alerta a los residentes de la avenida República de Panamá. La emergencia ocurre específicamente a la altura de la cuadra 51, una zona de alta densidad urbana donde se ubican colegios, bodegas y viviendas.

Según informó Canal N, los bomberos están trabajando en el lugar mientras el personal de Serenazgo ha cerrado los accesos.

Riesgo de explosión

Las autoridades alertaron a los vecinos sobre la gravedad de la situación. Ante una fuga de gas de esta naturaleza, no se debe encender ni apagar ninguna luz, ni usar encendedores, fumar o incluso manipular teléfonos celulares. Cualquier chispa mínima podría desencadenar una explosión.

La recomendación principal es ventilar el área: si la fuga ocurre dentro de un inmueble, hay que abrir puertas y ventanas de par en par para que el gas se disperse rápidamente.

Las causas de esta fuga de gas serán materia de investigación. En el lugar se observa un área abierta que aparentemente funcionaba como cochera o depósito. Los equipos de emergencia trabajan para controlar la fuga y evitar que se extienda hacia los comercios y colegios cercanos.

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Se registra una fuga de gas en la cuadra 51 de la avenida República de Panamá en Surquillo



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Medidas de seguridad ante fuga de gas: lo que no debes hacer

❌ No encender ni apagar luces o interruptores.

❌ No usar encendedores, fósforos ni fumar.

❌ No utilizar teléfonos celulares en el área afectada.

✅ Ventilar el lugar abriendo puertas y ventanas.

✅ Alejarse de la zona y permitir el trabajo de bomberos y Serenazgo.