Un atentado con explosivos conmocionó a los vecinos de la avenida Los Arquitectos, en Ancón, luego de que dos delincuentes a bordo de una motocicleta atacaran el local del Olympic Gym.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, que difundió América Noticias, se muestra el momento exacto en que uno de los sujetos ingresó a la escalera de entrada, activó la bomba y huyó con su cómplice. El estallido causó destrozos en lunas y puerta principal, pero afortunadamente no dejó heridos.

“Los michis del cono norte”: la banda detrás de la extorsión

Minutos después del ataque, el propietario del gimnasio recibió un mensaje extorsivo en su celular. Los criminales, identificados como “Los michis del cono norte”, advirtieron que la seguridad del negocio queda bajo su control y dieron 24 horas de plazo para una respuesta. Además, amenazaron con realizar una nueva “visita” si no se cumplen las exigencias económicas.

Para presionar al empresario, los extorsionadores mencionaron un hecho similar ocurrido hace una semana, cuando dejaron un artefacto explosivo cerca del colegio Dios es Amor, lo que obligó a evacuar a los alumnos en plenas clases. Ese antecedente agrava el accionar de la banda y enciende las alarmas en el cono norte.

Medidas policiales y peritajes en la avenida Los Arquitectos

Efectivos de la comisaría de Ancón acordonaron la zona y peritos de criminalística recogieron muestras para identificar el tipo de explosivo usado. Los videos de vigilancia son clave para trazar la ruta de fuga de los sujetos. La policía resguarda el gimnasio y cruza datos con otras denuncias de extorsión para dar con el paradero de “Los michis del cono norte”. El dueño ya entregó las grabaciones y los mensajes a unidades especializadas.