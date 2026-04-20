Una unidad de transporte público de la empresa Nor Lima fue atacada a balazos por presuntos sicarios en el distrito de San Martín de Porres, generando momentos de pánico entre los pasajeros que viajaban a bordo.

El incidente ocurrió en la zona de Chuquitanta, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta persiguieron la custer durante varias cuadras mientras realizaban disparos contra la carrocería del vehículo.

Persecución armada obligó a conductor a desviar su ruta

De acuerdo con información policial, la persecución se habría iniciado en la avenida Naranjal, luego de que los atacantes interceptaran la unidad cuando un pasajero descendía.

Ante la amenaza, el conductor decidió desviarse de su ruta habitual y ejecutar maniobras de escape con el objetivo de proteger la integridad de los pasajeros.

Testigos indicaron que el chofer ingresó a una zona concurrida para buscar refugio y evitar que los delincuentes continuaran disparando.

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Pasajeros huyeron en medio del temor

Tras detenerse la unidad, los pasajeros abandonaron el vehículo de manera apresurada para ponerse a salvo. El momento posterior al ataque fue captado por cámaras de América Noticias, donde se observa a la hija del conductor abrazarlo visiblemente afectada por lo ocurrido.

El conductor habría salido por una ventana del vehículo para escapar de los atacantes, regresando al lugar aproximadamente media hora después del incidente.

Transportistas expresan preocupación por inseguridad

Vecinos de la zona de Chuquitanta señalaron que la rápida reacción del conductor evitó consecuencias mayores, ya que la presencia de personas en el lugar donde se refugió el vehículo habría disuadido a los sicarios de continuar el ataque.

Otros conductores de la empresa Nor Lima manifestaron su preocupación por la inseguridad que enfrentan diariamente y señalaron que algunos trabajadores han optado por no salir a laborar tras el reciente atentado.

La Policía Nacional informó que ya cuenta con registros de cámaras de seguridad cercanas, los cuales serán analizados para identificar a los dos sujetos que participaron en el ataque armado.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no se han reportado víctimas mortales ni heridos de gravedad. Las investigaciones continúan para determinar si el atentado estaría vinculado a casos de extorsión o cobro de cupos.