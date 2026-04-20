Después de cuatro años de cierre, la avenida Arica, en el distrito de Breña, volvió a abrirse al tránsito este 17 de abril, cuando la Municipalidad distrital habilitó las cuadras 1 a la 4 de esta importante vía, paralizada desde el año 2022 por las obras de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima.

Sucede que el cierre prolongado había generado un severo impacto en la circulación vehicular y en el comercio de la zona, obligando a conductores y peatones a buscar rutas alternas durante todo ese tiempo.

El alcalde distrital, Luis de la Mata, destacó que la medida no solo beneficia el tránsito, sino que también impulsa la reactivación económica del sector.

“Hoy estamos devolviendo espacios importantes a nuestros vecinos. Esta reapertura no solo mejora el tránsito, sino que también impulsa la reactivación económica de la zona”, afirmó la autoridad edil.

Asimismo, el burgomaestre anunció que en las próximas semanas se continuará con las gestiones para la reapertura de las cuadras que aún permanecen cerradas.