El ataque ocurrió en el jirón María Regina, en el distrito chalaco de Carmen de la Legua, cuando Luis Alberto Vidal de la Cruz salía de su vivienda. Un hombre encapuchado, vestido completamente de negro, lo interceptó y abrió fuego contra él hasta dejarlo con 12 impactos de bala.

Tras escuchar los disparos, los vecinos acudieron en auxilio del herido y lo trasladaron a un hospital. Sin embargo, los esfuerzos por salvarle la vida no tuvieron éxito y el hombre falleció debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la causa de muerte fue un traumatismo toracoabdominal.

El caso quedó en manos de las autoridades, que buscan esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y determinar quién estuvo detrás del crimen.

Peritos de Criminalística de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades también indagarán si el asesinato guarda relación con un antecedente de violencia contra la víctima.